Carbone a gamba tesa sul piano triennale | Totalmente scollegato dai bisogni reali dei cittadini solo esercizio di autoreferenzialità

La polemica si infiamma sul nuovo piano triennale delle opere pubbliche a Chieti. Carbone lo definisce “un esercizio di autoreferenzialità” e dice che è lontano dai reali bisogni dei cittadini. Per lui, il documento sembra più un modo per autopromuoversi in vista delle prossime elezioni, piuttosto che una vera pianificazione del futuro della città. La discussione è aperta, e i cittadini attendono risposte concrete.

"Il nuovo piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Chieti rappresenta più un esercizio di autoreferenzialità e un annuncio in vista delle imminenti elezioni amministrative, rispetto ad un documento che dovrebbe programmare il futuro della città, sembra pensato per autocompiacersi ed evidenzia un grave scollamento tra l'amministrazione e le reali condizioni della città". A dirlo è il candidato sindaco Alessandro Carbone commentando il documento approvato dalla maggioranza in consiglio comunale. A detta sua "il piano manca di priorità chiare e concrete. Non c'è una logica che metta al centro ciò che serve davvero alla città e alle persone che la vivono ogni giorno.

