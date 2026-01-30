Capolavoro Djokovic batte Sinner in 5 set e va in finale con Alcaraz a Melbourne | Gara incredibile La delusione di Jannik

Djokovic batte Sinner in cinque set e vola in finale a Melbourne contro Alcaraz. La partita è stata un vero spettacolo, con Jannik che ha avuto diverse occasioni di chiudere l’incontro ma non le ha sfruttate. Alla fine, il serbo ha prevalso, lasciando deluso il giovane italiano. La sfida è finita con Djokovic che si prepara a giocare l’ultimo atto del torneo.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Nella notte di Melbourne, all'1.30 di un venerdì che non dimenticheremo facilmente, brilla una sola stella. Si chiama Novak Djokovic, in cinque set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) ha fermato la corsa di Jannik Sinner verso difesa del titolo e si è ripreso il destino nelle mani. «Surreale, è tutto surreale.» mormora. Il campione in carica deve inchinarsi alla classe infinita del totem che resta conficcato al centro del villaggio e che riporta l'inerzia delle sfide con l'ex numero uno italiano dalla sua parte (non lo batteva dalle Finals 2023). E' stata una giornata di tennis straordinario: Djokovic sfiderà per la coppa dell'Australian Open Carlos Alcaraz, sopravvissuto ai crampi e a Zverev.

