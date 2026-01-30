Il centrodestra si scontra ancora una volta. Luigi Lobuono, candidato alla presidenza a novembre, ha deciso di lasciare Forza Italia, accusando di aver saltato le condizioni per un accordo. La sua uscita apre nuovi scompigli nel panorama politico di questa coalizione.

Il centrosinistra resta incartato sulle presidenze delle commissioni, mentre scoppia il caso nel centrodestra: Luigi Lobuono, candidato governatore a novembre, lascia Forza Italia e passa nel gruppo Misto. Il primo colpo di scena della legislatura. La decisione dopo che, a maggioranza, FI ha nominato Paride Mazzotta capogruppo. «Come è noto - spiega Lobuono - ho accettato la candidatura alla presidenza della mia Regione esclusivamente per dare il mio contributo ai cittadini pugliesi, in forza della mia esperienza da imprenditore e per la mia militanza di lungo corso nel centrodestra». «Ritengo - aggiunge - di aver raggiunto un buon risultato elettorale, soprattutto considerato il breve tempo da me avuto a disposizione per la campagna elettorale e il valore di un avversario politico molto forte ed organizzato come Decaro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Caos nel centrodestra. Lobuono lascia Forza Italia: «Saltate le condizioni»

Approfondimenti su Lobuono ForzaItalia

Forza Italia ha annunciato un accordo con le forze del Centrodestra sulla riforma elettorale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lobuono ForzaItalia

Argomenti discussi: CONSIGLIO REGIONALE, È GIÀ CAOS PER LE COMMISSIONI: IL PD CHIEDE 4 PRESIDENZE.

Strappo in Fi alla Regione Puglia, Lobuono passa al gruppo Misto(ANSA) - BARI, 29 GEN - Il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sconfitto da Antonio Decaro (Pd) alle elezioni del 23 e 24 novembre scorsi, non farà parte del grup ... msn.com

FI, c’è il nodo del capogruppo Derby tra Mazzotta e LobuonoLo scacchiere dei capigruppo di centrodestra - ci sono già Paolo Pagliaro per Fdi e Fabio Romito per la Lega - si completerà domani con l’elezione di quello azzurro: i cinque consiglieri regionali ber ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Nota del Coordinamento di Forza Italia e Isola Prima di Tutto il merito alla situazione che vive il territorio isolitano alle prese con problematiche legate alla crisi idrica #IsoladiCapoRizzuto #InProvincia - facebook.com facebook

Antonio #Tajani ( #FI): "Forza Italia vuole che il Ponte sullo Stretto diventi una delle grandi opere destinate a favorire la crescita di Calabria, Sicilia e di tutta l’Italia. I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni x.com