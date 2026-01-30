Candelora quand’è e cosa dice il proverbio?

La Candelora si celebra il 2 febbraio e ricorda la presentazione di Gesù al Tempio. È una festa religiosa che segna anche la fine dell’inverno e l’inizio di una nuova stagione. La ricorrenza è legata a una tradizione cristiana, con riti e processioni che si svolgono in molte chiese italiane. Molti credenti portano candele benedette, che vengono accese durante le celebrazioni. La data coincide anche con una vecchia tradizione popolare e un proverbio che ricorda il rinnovarsi della luce.

La candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell'adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria poiché secondo l'usanza ebraica, dopo quaranta giorni dalla nascita di un maschio la madre, considerata impura, doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme per purificarsi: il 2 Febbraio cade quaranta giorni dopo il 25 Dicembre (giorno della nascita di Gesù).

La celebrazione della Candelora in Irpinia è al centro di un confronto importante, con una decisione imminente sulla sua possibile localizzazione a Loreto.

