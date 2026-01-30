Campioni lo scorso anno deludenti in questa stagione | Serie A chi è calato di più?

Quest’anno molti calciatori, tra cui Sommer e Kean, non sono riusciti a mantenere gli stessi livelli di rendimento dello scorso anno. In Serie A, le aspettative erano alte, ma diversi giocatori hanno deluso i tifosi, facendo parlare di un calo di forma o di prestazioni meno convincenti rispetto alla passata stagione. La situazione sta facendo discutere tra gli appassionati, che si chiedono se sia solo un momento o un segnale di qualcosa di più ampio.

Da Sommer a Kean, in Serie A e al fanta svariati calciatori hanno deluso le aspettative dei loro fan. Guarda il video di Samuele Mandarò per scoprire chi è calato maggiormente nel corso dell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Campioni lo scorso anno, deludenti in questa stagione: Serie A, chi è calato di più? Approfondimenti su Serie A Delusioni Zazzaroni sul calciomercato nerazzurro: «Lo scorso anno sentivo dire che giocava il più bel calcio della Serie A» Modena, un Gerli in più col Sudtirol. Lo scorso anno pareggio indigesto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. COME SARÀ LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE A 2025-26 - SICKWOLF Ultime notizie su Serie A Delusioni Argomenti discussi: Poker di campioni al Quirinale: Legnante, Farroni, Casadei e Dieng nella delegazione dei 96 atleti paralimpici ricevuti da Mattarella; Minimoto e Dunlop CIV: premiazioni al Motor Bike Expo; Indiana batte Miami in finale: gli Hoosiers sono i campioni NCAA; La ruota dei campioni del 23 gennaio: chi sono i concorrenti e quanto hanno vinto. CAMPIONI LOCALI - DA VILLANOVA DI GUIDONIA AL PODIO DELLA LOTTA GRECO-ROMANA Ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta greco-romana tenutisi il 25 gennaio scorso al PalaPellicone di Ostia, ancora una significativa espressione delle potenzialit - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.