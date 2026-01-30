Camion a fuoco in galleria sull’autostrada A1 16 km di coda a Firenze

Un camion ha preso fuoco questa mattina nella galleria “Le Croci” sull’autostrada A1, poco dopo le 15. L’incendio ha causato un blocco totale del traffico in direzione Nord nel nodo di Firenze. Sono 16 i chilometri di coda che si sono formati tra Calenzano e il bivio della variante di Valico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma al momento si lavora per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la circolazione.

L’autostrada del Sole è bloccata, poco dopo le 15, in direzione Nord nel nodo di Firenze a causa di un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria “Le Croci”, subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico. Al momento ci sono 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l’uscita obbligatoria a Calenzano. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono poi iniziate le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria. Il tratto dell’A1 è stato riaperto poco dopo le 19. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Camion a fuoco in galleria sull’autostrada A1, 16 km di coda a Firenze Approfondimenti su A1 Firenze Paura sull'A1, camion in fiamme in galleria: 16 km di coda a Firenze Un camion è andato a fuoco questa pomeriggio nella galleria Incidente A1, camion a fuoco in galleria "Le Croci" tra Calenzano e bivio con la Direttissima, 16 km di coda verso Bologna - VIDEO Un camion si è incendiato questa mattina nella galleria Le Croci, causando un grave incidente sull’A1 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su A1 Firenze Argomenti discussi: Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione; Furgone a fuoco in A22: sono due i morti, un uomo e una donna. Viaggiavano con targa slovacca; Autoarticolato in fiamme sulla superstrada Pedemontana Veneta, traffico in tilt; Tir prende fuoco in galleria. Camion a fuoco in galleria sull’autostrada A1, 16 km di coda a FirenzeL’autostrada del Sole è bloccata, poco dopo le 15, in direzione Nord nel nodo di Firenze a causa di un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria Le Croci, subito dopo Calen ... ilfattoquotidiano.it Camion in fiamme ferma l’A1 a Firenze: 16 km di coda, vigili del fuoco in azioneCamion in fiamme nella galleria Le Croci paralizza l’A1 a Firenze: vigili del fuoco al lavoro e traffico in tilt. notizie.it Autostrada Milano-Napoli temporaneamente chiusa in direzione nord tra Calenzano (Firenze) e il bivio con la Direttissima a causa di un camion andato a fuoco all’interno della galleria Croci, nel comune di Calenzano. All’interno del tratto chiuso, fa sapere As - facebook.com facebook Un camion va a fuoco in galleria, 16 km di coda a Firenze. Chiusa la carreggiata in direzione nord, obbligo di uscita a Calenzano #ANSA x.com

