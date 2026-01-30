Camilla si inchina alla ‘regina’ dei romanzi rosa l’omaggio a Jilly Cooper

Camilla si è presentata oggi a Londra per ricordare Jilly Cooper, la scrittrice britannica scomparsa lo scorso 5 ottobre. La regina ha partecipato a una cerimonia insieme a molte altre star del cinema, della televisione, dello sport e del mondo della letteratura. Ha mostrato rispetto e affetto, inchinandosi alla memoria dell’autrice dei romanzi rosa più amati del Regno Unito. La commemorazione si è svolta nel centro di Londra, tra i presenti anche amici e colleghi di Cooper.

