Camera | Silvestri ' oggi abbiamo impedito morte democrazia'

Questa mattina, alla Camera dei Deputati, Silvestri ha dichiarato che oggi hanno evitato la morte della democrazia. Ha spiegato che, anche se la politica permette di ascoltare molte opinioni, ci sono limiti chiari contro chi promuove ideologie di odio come i nazisti e i neonazisti. Nel dibattito, ha sottolineato che la sicurezza è fondamentale per difendere i valori di libertà e pluralismo.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo evitato la morte della democrazia. Lo abbiamo fatto fisicamente perché dentro la Camera possono entrare tutte le idee del mondo, ma non possono entrare i nazisti e i neonazisti. C'è un limite sotto il quale non si scende. Quel limite è stato superato e quindi ci siamo anteposti fisicamente a quello che sarebbe stato il punto più basso della storia della Camera dei Deputati. Per me la remigrazione è una stupidaggine e tra l'altro probabilmente ce l'hanno più con il governo Meloni, che ha regolarizzato centinaia di migliaia di persone con il decreto flussi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina a Montecitorio un deputato di Fratelli d’Italia è stato fermamente bloccato mentre cercava di parlare durante una seduta.

La Camera dei Deputati si anima con una bagarre sulla questione della remigrazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il Fatto Quotidiano. . Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa della Camera dove era prevista la conferenza stampa (poi annullata) sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Marsella, Sogari di Veneto Fronte Skinheads, facebook

Deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa della Camera @montecitorio per impedire la conferenza stampa sulla remigrazione con ospiti CasaPound e Forza Nuova, intonando Bella Ciao. Alcuni, come il senatore del Pd Filippo Sensi, ha x.com