La Camera dei Deputati si unisce alla solidarietà per Riccardo Magi, minacciato di morte. Il gruppo Pd condanna le intimidazioni e chiede che la maggioranza prenda le distanze dalle minacce, che definisce inaccettabili. Le parole di solidarietà sono arrivate subito, mentre l’attenzione si concentra sulla necessità di fermare questi atti di intimidazione, anche online.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà a Riccardo Magi per le gravi minacce di morte ricevute. È inaccettabile che esponenti che oggi volevano entrare alla Camera e i loro amici e scagnozzi neofascisti digitali si sentano liberi di intimidire rappresentanti delle istituzioni. I partiti di maggioranza e il governo hanno il dovere di prendere immediatamente e senza ambiguità le distanze da chi tenta di riabilitare il fascismo e le sue modalità violente. Minacciare un deputato significa colpire la democrazia e la Costituzione”. Così una nota del gruppo del Pd della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camera: gruppo Pd, 'solidarietà a Magi, maggioranza prenda distanze da minacce'

Approfondimenti su Camera Magi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Camera Magi

Argomenti discussi: Intervista a Chiara Braga: Sì al referendum? Rispetto ma non capisco, Schlein un’opportunità anche per i riformisti; Iran, la solidarietà di Mattarella per le vittime: Efferato sterminio di manifestanti; PD - PARTITO DEMOCRATICO: SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI ITALIANI MINACCIATI, SI ATTENDE UNA CONDANNA DAL GOVERNO; PD - PARTITO DEMOCRATICO: CISGIORDANIA: SOLIDARIETÀ AI CARABINIERI, INACCETTABILE LA VIOLENZA DEI COLONI.

PD – PARTITO DEMOCRATICO: «CAMERA: SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI, LA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA È UN PRINCIPIO VIVO»Un plauso e tutto il mio appoggio e supporto ai colleghi parlamentari che alla Camera, questa mattina, stanno impedendo che le istituzioni vengano sfregiate ... agenziagiornalisticaopinione.it

Camera: Molinari, 'Pd strizza occhio a terroristi e ci fa morale? Convegno iniziativa personale'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - A chi ci chiama in causa urlando, che novità, al fascismo, rispondiamo ricordando che proprio pochi giorni fa lo stesso ... iltempo.it

Camera, conferenza con Casapound: opposizioni occupano sala stampa Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa della Camera per impedire una conferenza sulla “remigrazione”, prevista alle 11.30, alla quale avrebbero partecipato facebook