Camaro San Luigi Piazza Barbaccia verso il restyling | il presidente della Terza Municipalità chiede ampliamento e arredi

Il presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto, ha annunciato che Piazza Barbaccia a Camaro San Luigi ha bisogno di lavori. Chiede di ampliare gli spazi e di mettere nuovi arredi. L’obiettivo è rendere la piazza più vivibile per i cittadini. La proposta arriva dopo alcune segnalazioni di residenti e commercianti, che vogliono un restyling dell’area. La decisione spetta ora alle autorità comunali.

Il piccolo spazio fronte chiesa parrocchiale rischia di non essere più sufficiente. La richiesta agli assessorati punta a rendere la piazza più accogliente, funzionale e vivibile per i residenti La piazza di Camaro San Luigi nota come Piazza Barbaccia è al centro di una nuova richiesta di intervento da parte del presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto. Secondo l’ufficio municipale, lo spazio, situato di fronte alla Chiesa Parrocchiale, è troppo piccolo per le esigenze dei residenti e rischia di diventare inadeguato come punto di aggregazione sociale. La chiusura dello storico ufficio postale ha accentuato la necessità di un luogo pubblico più funzionale, capace di accogliere cittadini e attività collettive.🔗 Leggi su Messinatoday.it

