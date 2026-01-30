Cam vertenza chiusa | accordo su incentivi all’uscita più alti per 57 dipendenti

La vertenza alla CAM si è chiusa con un accordo tra sindacati e azienda. Insieme hanno deciso di offrire incentivi all’uscita più alti di quanto preventivato, coinvolgendo 57 dipendenti delle fabbriche di Grumello e Telgate. La trattativa si è conclusa positivamente, mettendo fine a settimane di tensioni.

La vertenza CAM è giunta all’epilogo: sindacati e azienda hanno trovato l’accordo su una incentivazione all’uscita più alta di quella inizialmente prospettata dalla fabbrica di Grumello e Telgate. Le Organizzazioni Sindacali hanno così trovato la conclusione (“amara e con forti preoccupazioni per il futuro”) del percorso avviato dall’azienda la scorsa primavera, dopo l’esaurimento degli ammortizzatori sociali ordinari, che ha portato all’esodo volontario incentivato per una trentina di lavoratori, per poi successivamente arrivare nel mese di settembre alla chiusura del reparto stampaggio. Infine sul finire dell’anno, giudicando insufficiente quanto finora fatto per cercare di tenere in piedi l’attività, CAM ha dichiarato ulteriori 57 esuberi, oggetto delle ultime discussioni ed iniziative di agitazione sindacale, che ha cercato di trovare una definizione condivisa a questa vicenda.🔗 Leggi su Bergamonews.it

