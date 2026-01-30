Call center Enel Battaglia e la giunta comunale si impegnano per promuovere un tavolo tecnico

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e la giunta comunale hanno deciso di intervenire subito sulla crisi che coinvolge circa 1000 lavoratori del call center Enel in Calabria. Di questi, circa 300 lavorano a Reggio Calabria. I rappresentanti del Comune si sono impegnati a promuovere un tavolo tecnico per trovare una soluzione e tutelare i posti di lavoro. La situazione richiede risposte rapide, e l’amministrazione comunale si muove per evitare licenziamenti e mantenere l’attività nella città.

In settima commissione approvata una risoluzione per dare mandato all'ente sulla vertenza che riguarda 300 lavoratori della città di Reggio Calabria La vertenza è stata nuovamente al centro dei lavori della settima commissione consiliare (istruzione, formazione e lavoro, cultura e sport, politiche giovanili, tempo libero) presieduta da Nino Malara. Nel corso della seduta è stata approvata all'unanimità una risoluzione depositata dai consiglieri comunali Giuseppe Giordano e Massimiliano Merenda che dà mandato a Battaglia e la giunta per interessarsi della questione e sollecitare un tavolo tecnico.

