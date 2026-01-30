Calendario trasferte e rigori | i temi che agitano il mondo Milan

Il Milan si prepara a giocare tre trasferte di fila, una sfida dopo l’altra. I tifosi sono già nervosi e sui social si scatenano discussioni sulla decisione dell’Aia di non assegnare un rigore al capitano Maignan durante la partita di Roma. La situazione ha acceso gli animi e alimenta le polemiche tra i supporter.

Il silenzio obbliga a concentrarsi sui pensieri. I tifosi del Milan, in questi nove giorni senza partite, tornano con la mente alle ultime settimane e no, non sorridono. Due questioni agitano il mondo-Milan: il calendario e i rigori. Classiche dinamiche da calcio italiano, soprattutto per una squadra in lotta per i due obiettivi principali: lo scudetto e la Champions. Le polemiche sul calendario partono da un dato di fatto: il Milan tra l'11 gennaio e il 15 febbraio è chiamato a giocare per cinque volte lontano da San Siro e una sola volta in casa. Nell'ordine, trasferta a Firenze (11 gennaio), trasferta a Como (15 gennaio), partita in casa con il Lecce (18 gennaio), trasferta a Roma (domenica scorsa, 25 gennaio), trasferta a Bologna (martedì 2) e trasferta a Pisa (15 febbraio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calendario, trasferte e rigori: i temi che agitano il mondo Milan Approfondimenti su Milan Calendario Milan, tre trasferte consecutive in calendario. Quando in casa contro il Como? Il punto Il Milan di Allegri tornerà in casa il 22 febbraio contro il Parma, dopo aver affrontato tre trasferte consecutive. Il calendario 2026 in regalo. Dodici mesi che ruotano attorno al mondo del volontariato Scopri il calendario 2026, un omaggio che celebra il cuore generoso del volontariato a Grosseto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. #Milan, tre trasferte consecutive in #calendario. Quando in casa contro il Como Il punto - facebook.com facebook MP GRAPHIC - Il #Milan e un calendario particolare: tolto stasera sono 5 trasferte su 6 #MilanPress x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.