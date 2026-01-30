Calciomercato Torino doppio colpo al fotofinish | firma Luca Marianucci beffa al Verona per Kulenovic

Il Torino ha concluso due acquisti all’ultimo minuto, sorprendendo tutti. Luca Marianucci ha firmato con i granata, mentre il Verona è stato battuto per Kulenovic. La sessione di mercato si accende negli ultimi istanti, con le trattative che si chiudono in fretta. La squadra di Cairo si prepara ora a rinforzarsi per il resto della stagione.

Al Tour de Ski 2026 di sci di fondo, disputato a Dobbiaco, Johannes Hoesflot Klaebo si impone nella 20 km pursuit in tecnica classica, consolidando la sua posizione in classifica generale.

