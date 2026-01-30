Calciomercato perchè l’Inter non affonda su Brooke Norton-Cuffy?

L’Inter si ferma ancora su Brooke Norton-Cuffy. La società nerazzurra non ha ancora fatto passi avanti per il difensore e, almeno per ora, lascia perdere anche Ivan Perisic e Moussa Diaby. Il mercato si blocca di nuovo, come in un deja-vu, e la trattativa per Norton-Cuffy sembra ancora lontana dalla svolta. La situazione resta in stand-by, anche se i tifosi sperano in qualche novità nelle prossime settimane.

Niente Ivan Perisic e niente Moussa Diaby. Almeno per il momento. Come in un deja-vu, in un finale (forse) già scritto di un un film visto e rivisto il calciomercato dell'Inter si è incagliato di nuovo: anche la pista che porta all'ultimo nome – quello per Brooke Norton-Cuffy

Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurriPer l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club ... sport.sky.it

Calciomercato, l'Inter insiste per Diaby, Napoli e Roma su SulemanaMeno quattro giorni alla chiusura del mercato invernale e le trattative si intensificano. ansa.it

Romano - L'Inter è in fase molto avanzata nelle trattative per acquistare a titolo definitivo Brooke Norton-Cuffy dal Genoa. La mossa è arrivata a sorpresa nella giornata di oggi, dopo che il PSV Eindhoven ha ribadito la volontà di trattenere Ivan Perišic. - facebook.com facebook

L’Inter è alla ricerca di un esterno destro. L’obiettivo numero uno è Ivan Perišic, per il quale però il PSV non apre alla cessione. I nerazzurri, intanto, stanno portando avanti la trattativa con il Genoa per Brooke Norton-Cuffy. Al momento i contatti fra le parti sono x.com