Calciomercato Milan Moretto | Per Mateta manca solo l’ultimissimo via libera del Crystal Palace

Il Milan sta per chiudere l’affare Mateta. Secondo le ultime notizie di Romano e Moretto, manca solo l’ultimo via libera del Crystal Palace. I rossoneri sono pronti a mettere a segno un altro colpo in attacco, aspettando solo la conferma ufficiale.

Ormai ci siamo, Jean-Philippe Mateta è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. La trattativa con il Crystal Palace, aperta solamente nelle ultime ore, sembra essere già a un passo dal chiudersi. Dopo la notizia dell'agente di Mateta in arrivo a Milano per chiudere in serata o nella notte, ecco altre conferme sulla chiusura vicina di questo affare. Negli ultimi minuti, hanno pubblicato su X due esperti di calciomercato. Prima Fabrizio Romano, confermando che la punta francese ha già avvisato la dirigenza del Crystal Palace che lui vuole il trasferimento a Milano già a gennaio, non a giugno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante la sessione di calciomercato, si segnala un interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Il Milan insiste sul fronte Mateta.

