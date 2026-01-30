Il Milan punta forte su Jean-Philippe Mateta e Alphadjo Cisse. I dirigenti rossoneri stanno lavorando per portare almeno uno dei due in squadra, ma le trattative non sono ancora chiuse. Mateta potrebbe arrivare se le condizioni sono giuste, mentre Cisse resta in lista come alternativa. I tifosi aspettano aggiornamenti, ma per ora nulla di deciso.

Il calciomercato sta per finire, e il Milan sta cercando di piazzare gli ultimi colpi in extremis. Nelle ultime ore, infatti, il Milan sta lavorando duramente per provar a portare a Milano Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, e Alphadjo Cisse, giovane centrocampista del Catanzaro in prestito dall'Hellas Verona. Secondo quanto riferito al giornalista Orazio Accomando, sono loro due gli obiettivi finali dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole: "Milan, Mateta e Cisse i due obiettivi di questo finale di mercato. Per il francese, come detto stamattina, serve la cessione di Nkunku, proposto anche alla Roma, anche se il giocatore vorrebbe restare a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Mateta e Cisse gli obiettivi: “Il francese arriverebbe se…”

Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato e ha ufficializzato l’arrivo di Mateta.

Il Milan sta lavorando intensamente negli ultimi giorni di mercato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Milan-Mateta, passi avanti nella notte: c'è l'accordo col Palace. Può arrivare subito se...; Serie A, Calciomercato Milan – Clamoroso accordo per Mateta: le ultimissime; Milan su Mateta, riparte la trattativa: Nkunku detta i tempi, incroci con Lookman e Sulemana; Il Milan irrompe su Mateta, la Juventus insiste per Kolo Muani.

