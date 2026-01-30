Calciomercato Milan Maignan pronto al rinnovo | agenti in sede

Nella sede del Milan, l’agente di Mike Maignan si trova da qualche ora. La trattativa per il rinnovo del portiere francese sembra ormai in dirittura d’arrivo. Maignan è pronto a mettere nero su bianco, e le firme potrebbero arrivare già nelle prossime ore. I tifosi rossoneri aspettano con ansia questa ufficialità, che garantisce continuità tra i pali della squadra.

Dopo mesi e mesi di chiacchiere, finte trattative e colloqui con la dirigenza, Mike Maignan è pronto a porre la firma sul rinnovo di contratto con il Milan. Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, l'agente del portiere francese è in sede per limare gli ultimi dettagli e programmare la firma di 'Magic Mike'. Il Milan blinda così uno dei suoi giocatori più importanti, protagonista di una splendida stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri e il suo staff.

In vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan valuta alternative a Maignan.

Dopo la partita Como-Milan, terminata 1-3, si sono intensificate le voci sul futuro di Mike Maignan.

