Calciomercato Milan Fullkrug spera nel riscatto | ecco cosa filtra

Niclas Fullkrug cerca di convincere il Milan a puntare su di lui. L’attaccante tedesco spera di ottenere il riscat e di restare in rossonero, ma ancora non ci sono notizie ufficiali. Le sue prestazioni nelle ultime partite potrebbero fare la differenza. I dirigenti stanno valutando se confermarlo o meno. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante tedesco, arrivato durante la sessione di calciomercato invernale in prestito dal West Ham, spera vivamente nel riscatto da parte del club di via Aldo Ross. Tutto, però, dipende proprio da lui. Se il calciatore dovesse segnare altri gol, il Milan potrebbe decidersi ad effettuare il riscatto, fissato a soli 5 milioni di euro, trattenendo così il centravanti tedesco, già entrato nel cuore di tutti i tifoni milanisti. LEGGI ANCHE: Di Marzio: "Milan, Mateta subito. Alzata anche l'offerta". E dalla Francia: "Stasera in Italia" >>> Fino ad ora Fullkrug in rossonero ha collezionato 6 presenze, mettendo a segno anche un gol pesante: quello della vittoria contro il Lecce, arrivato intorno alla fine della gara.

