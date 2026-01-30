Calciomercato Lazio il Bologna piomba su Noslin ma il Monaco è in pole | CM

Questa mattina il Bologna ha messo gli occhi su Tijjani Noslin, l’attaccante della Lazio. I rossoblù vogliono portarlo in prestito o acquistarlo prima della chiusura del mercato, sperando di rafforzare l’attacco. Tuttavia, il Monaco resta in pole position e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai club italiani. Nei prossimi giorni si capirà se la trattativa andrà in porto.

Tijjani Noslin è finito nel mirino del Bologna in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante della Lazio potrebbe salutare la squadra biancoceleste durante gli ultimi giorni della sessione di mercato invernale con i rossoblu che potrebbero fare un tentativo. Noslin piace al Bologna, possibile colpo in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime ore si è parlato di un Bologna che potrebbe salutare Dallinga nelle prossime ore di mercato con il centravanti olandese, molto apprezzato in Francia, che potrebbe finire al Lione di Paulo Fonseca. Nel caso in cui l’attaccante olandese dovesse salutare la squadra rossoblu il Bologna potrebbe dare l’assalto al giocatore della Lazio anche se i biancocelesti chiedono l’obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni di euro per il proprio attaccante con il Bologna disposto, almeno al momento, ad offrire solamente il diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La possibile cessione di Noslin dalla Lazio al Monaco è al centro delle trattative di mercato.

La Lazio conquista una vittoria storica contro il Parma, giocando in 9 uomini.

