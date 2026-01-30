Calciomercato Inter rifiuti per Perisic e Diaby | si vira sull’esterno della Serie A

L’Inter cerca un esterno per rinforzare la fascia destra. La società ha fatto diversi tentativi per portare in nerazzurro Perisic e Diaby, ma entrambi hanno rifiutato le offerte. Così, i dirigenti si sono concentrati su altri profili, puntando su giocatori già affermati in Serie A. La ricerca continua, ma al momento nessuna trattativa sembra essere vicina alla fase finale.

Calciomercato Inter. Il mercato dell’ Inter continua a muoversi lungo la corsia destra, dove la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un profilo giovane ma già pronto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nome caldo è quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa. A differenza di quanto spesso accade in queste fasi, l’operazione non nasce da un’offerta o da un intermediario. Come spiegato dallo stesso Romano, infatti, “ Norton-Cuffy non è stato proposto all’Inter “: il dialogo è partito direttamente tra i club, che nel pomeriggio di ieri si sono confrontati in modo concreto per valutare la fattibilità dell’affare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Calciomercato Inter Calciomercato Inter, Diaby non blocca Perisic! Le novità sul possibile nuovo esterno aprono a questo clamoroso scenario L’Inter non si ferma e continua a seguire diverse piste per rinforzare l’attacco. Calciomercato Inter: muro Psv su Perisic, si tratta per Diaby. Asllani va al Besiktas Dopo aver concluso la fase di Champions League, l’Inter si concentra ora sul mercato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Sterling può partire: contatti col Napoli e idea Roma, quanto guadagna al Chelsea; No all’Inter per la Juve, rivelazione a sorpresa sul mercato; Calciomercato, sprint sugli attaccanti: Juve su En-Nesyri, Napoli cede Lucca. Inter e Genoa attive; Fatta per la cessione di Palacios: il difensore partirà già domani. Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurri6?/???u0017??EL?????f!??w? ??ju0016 {?u0019u0001fX??Au0006?u0002??j!`X7?.?]n??,?c??h???n?ru?=?wz?d??3?XN??? ?? ... sport.sky.it Di Marzio: Inter ha rifiutato questa cifra monstre per Pio EspositoL’ Inter non ha intenzione di privarsi di Francesco Pio Esposito. A confermarlo è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, intervenuto nel corso di Calciomercato L’Originale su Sky Sport. passioneinter.com #Avellino, idea #Berenbruch: la risposta dell'#Inter #Calciomercato #SerieB - facebook.com facebook Calciomercato in diretta: Inter vicina a Diaby, Roma su Fortini x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.