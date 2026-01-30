Calciomercato Inter Denzel Dumfries | una situazione surreale

La trattativa sul futuro di Denzel Dumfries si fa sempre più complicata. Finora l’Inter non ha portato nessun rinforzo, ma circolano voci su una possibile perdita di due giocatori chiave. La situazione resta tesa e ancora tutto da definire.

Nessun innesto finora. Ma, si vocifera, la Beneamata potrebbe perdere due pedine – anche abbastanza importanti. Pochi giorni alla fine del calciomercato e l'Inter, oltre alla possibile uscita di Davide Frattesi, si ritrova a mettere in discussione il futuro prossimo di Denzel Dumfries.

Durante la sessione estiva di calciomercato, un'importante clausola nel contratto di Denzel Dumfries ha suscitato preoccupazioni per l'Inter, che ha temuto di perdere il giocatore.

Denzel Dumfries, reduce da un infortunio ai tendini della caviglia, si è sottoposto a intervento chirurgico.

