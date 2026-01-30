Cristian Chivu aspetta ancora un rinforzo a gennaio, ma dalla società non arrivano segnali di ottimismo. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, l’allenatore rumeno resta in attesa di novità che potrebbero non arrivare. La situazione resta tesa, e i tifosi temono che l’Inter possa non riuscire a rinforzare abbastanza la squadra.

Il calciomercato invernale dell' Inter si avvia verso i titoli di coda con un clima di incertezza che avvolge le strategie del club di Viale della Liberazione. Al centro delle cronache odierne, come riportato dal Corriere dello Sport, c'è il possibile ritorno di Ivan Perisic, un'idea che aveva acceso le speranze dei tifosi ma che, nelle ultime ore, ha subito una brusca frenata. Il vertice con il PSV e lo stallo nelle trattative. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro cruciale tra gli agenti dell'esterno croato e i vertici del PSV Eindhoven, club che detiene attualmente le prestazioni dell'esperto calciatore.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu è ancora in attesa: non filtra ottimismo. Le ultime a pochi giorni dal gong

Frattesi resta in panchina anche nella partita tra Inter e Pisa.

Domenica si avvicina e il futuro di Frattesi resta incerto.

