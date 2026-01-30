Calcio sorteggi Europa League | sarà Brann-Bologna

Da ildenaro.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League. Il Bologna affronterà il Brann, squadra norvegese già incontrata nel girone e con cui i rossoblù hanno pareggiato all’andata al Dall’Ara. La sfida si giocherà tra due settimane, e i tifosi attendono di vedere se la squadra riuscirà a passare il turno e continuare il cammino europeo.

Roma, 30 gen. (askanews) – A Nyon il sorteggio dei playoff di Europa League ha regalato al Bologna i norvegesi del Brann (già affrontati nel girone, pareggio al Dall’Ara). Andata il 19 febbraio in trasferta, ritorno il 26 in casa. Se passa agli ottavi troverà Roma o Friburgo. Playoff Europa League Brann – BOLOGNA Paok Salonicco – Celta Vigo Lille – Stella Rossa Panathinaikos – Viktoria Plzen Fenerbahce – Nottingham Forest Ludogorets – Ferencvaros Celtic – Stoccarda Dinamo Zagabria – Genk L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Brann Bologna

Sorteggi playoff Europa League: il Bologna di Italiano pesca il Brann, tutti gli accoppiamenti

Il Bologna di Italiano aspetta di scoprire chi affronterà negli spareggi di Europa League.

Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: sarà Bologna-Brann, Roma già agli ottavi

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League 20252026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

UEFA Europa League FCSB vs Bologna 23.10.25

Video UEFA Europa League FCSB vs Bologna 23.10.25

Ultime notizie su Brann Bologna

Argomenti discussi: La guida al sorteggio dei playoff di Europa League; Sorteggi Europa League, il 30 gennaio si decidono le partite degli spareggi: confermato il regolamento; Sorteggio Europa League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Tabellone di Europa League, l'Italia rischia il derby agli ottavi. Tutti i possibili accoppiamenti dei playoff.

calcio sorteggi europa leagueSorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la RomaIl Bologna evita la Dinamo Zagabria e se la vedrà contro i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League, compagine che la squadra di Italiani ha già incrociato in questa stagione durante la fase a ... msn.com

calcio sorteggi europa leagueSorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamentiSi sono svolti nella giornata di oggi i sorteggi per i play-off di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Unica italiana interessata il Bologna, che alla vigilia del sorteggio si ... ilovepalermocalcio.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.