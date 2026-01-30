Calcio sorteggi Europa League | sarà Brann-Bologna

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League. Il Bologna affronterà il Brann, squadra norvegese già incontrata nel girone e con cui i rossoblù hanno pareggiato all’andata al Dall’Ara. La sfida si giocherà tra due settimane, e i tifosi attendono di vedere se la squadra riuscirà a passare il turno e continuare il cammino europeo.

Roma, 30 gen. (askanews) – A Nyon il sorteggio dei playoff di Europa League ha regalato al Bologna i norvegesi del Brann (già affrontati nel girone, pareggio al Dall'Ara). Andata il 19 febbraio in trasferta, ritorno il 26 in casa. Se passa agli ottavi troverà Roma o Friburgo. Playoff Europa League Brann – BOLOGNA Paok Salonicco – Celta Vigo Lille – Stella Rossa Panathinaikos – Viktoria Plzen Fenerbahce – Nottingham Forest Ludogorets – Ferencvaros Celtic – Stoccarda Dinamo Zagabria – Genk

