Calcio serie C Perugia - Ravenna | la diretta della partita

Questa sera il Perugia affronta il Ravenna in una partita di Serie C che si preannuncia combattuta. Il Ravenna, secondo in classifica, arriva con grande fiducia, ma il Perugia vuole dimostrare di non temere nessuno. La sfida si gioca allo stadio e i tifosi sono già caldi, pronti a sostenere le loro squadre. I giocatori scendono in campo con la voglia di vincere e di mettere punti preziosi in classifica.

Anticipo difficile per i biancorossi, che affrontano questa sera la seconda in classifica con urgente bisogno di punti. Calcio d'inizio alle 20:30 Il Ravenna, sulla scorta del secondo posto in classifica, incute paura, ma il Perugia di paura non deve averne. Sperando magari che gli episodi inizino a quadrare per il verso giusto. Si gioca questa sera l'anticipo della quinta giornata di ritorno e i biancorossi, ripiombati in zona playout, devono scendere in campo con un urgente bisogno di punti anche se l'avversario è di quelli temibili. Le ultime due sconfitte, arrivate non solo per demeriti propri, gridano vendetta e si spera che, anche grazie all'apporto dei nuovi arrivati (c'è Luigi Canotto in panchina), si possa tornare a fare risultato.

