Il Collinello conquista la vetta del girone H della Prima Categoria. Dopo 17 giornate, la squadra del piccolo borgo di Bertinoro si gode il primo posto con 39 punti. La matricola terribile si trova davanti a tutti, con un vantaggio di un punto sul Torconca Cattolica. La squadra continua a spingere, convinta di poter andare avanti così fino in fondo.

L’appetito vien mangiando. Dopo la 17ª giornata della Prima Categoria la ‘matricola terribile’ Collinello, vessillo del piccolo borgo bertinorese, si trova con 39 punti al comando del girone H, unica forlivese tra i club del riminese e cesenate: ha una lunghezza di vantaggio sul Torconca Cattolica. E domenica, al campo sportivo della Panighina, è in programma lo scontro diretto con la capolista che ospiterà gli avversari diretti in un faccia a faccia dal sapore di uno spareggio per la conquista della Promozione. Sulla panchina della squadra giallonera siede l’allenatore cesenate Simone Mariani che, nella scorsa stagione, ha guidato la società presieduta da Enrico Severi alla vittoria della Seconda Categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima Categoria. Il Collinello vuole vivere il sogno fino in fondo

