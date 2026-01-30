Calcio Dilettanti Medolla SF il colpaccio | la regia è affidata a Covili

La squadra di Medolla ha scelto Covili come nuovo allenatore. La decisione arriva a poche ore dalla chiusura del mercato dei dilettanti, che si chiuderà domani. Le società possono ancora tesserare giocatori liberi, ma chi non trova una squadra entro il 1° febbraio rimarrà fermo fino a fine stagione. La corsa per rinforzare le rose si fa sempre più intensa.

Si avvicina la chiusura del mercato dei dilettanti, che possono svincolarsi entro domani e sempre entro domani le società possono tesserare i giocatori liberi, ma dal 1° febbraio chi non ha squadra resterà fermo fino a fine stagione. In Promozione altro innesto di spessore per il Medolla San Felice, che ha chiuso in mediana con Maicol Covili, classe ’85, fresco di rescissione dal Rolo. Il centrocampista che negli ultimi 3 anni ha vinto due volte l’Eccellenza, prima alla Cittadella e poi alla Correggese, e vanta anche una cinquantina di gettoni in D col Castelvetro, era vicino sia alla Poggese del suo ex tecnico Salmi che all’ambiziosa Centese, in lotta playoff di Promozione ’C’; ma alla fine ha spostato l’ambizioso progetto del patron levati con l’obiettivo sul salto in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

