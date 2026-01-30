Cadore bimbo di 11 anni lasciato giù da bus sotto la neve per aver pagato biglietto regolare e non quello olimpico da €10 è in ipotermia

Un bambino di 11 anni è rimasto sulla neve, abbandonato dal bus che lo stava portando a casa. Riccardo aveva pagato regolarmente il biglietto normale, ma l’autista lo ha fatto scendere perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. Il ragazzo ha percorso circa sei chilometri a piedi sotto la neve, rischiando l’ipotermia. Ora si trova in ospedale, sotto osservazione.

Approfondimenti su San Vito di Cadore

Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus durante un collegamento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Un bambino di 11 anni si è trovato da solo sulla strada, costretto a camminare sotto la neve e con il freddo pungente.

Ultime notizie su San Vito di Cadore

