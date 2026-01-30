Cacciatori uccisi sui Nebrodi il pm | Abbiamo idea su autore e movente ma attendiamo autopsia

Questa mattina i corpi di due cacciatori sono stati trovati sui Nebrodi. La procura di Patti ha già una prima idea su autore e movente, ma aspetta ancora i risultati dell’autopsia e degli esami balistici prima di pronunciarsi definitivamente. Il capo della Procura, Angelo Cavallo, spiega che non si sbilancia, anche se si è già fatto un’idea di base. La vicenda tiene con il fiato sospeso la zona, mentre le indagini proseguono a ritmo serrato.

Il capo della Procura di Patti, Angelo Cavallo: "Prima di sbilanciarci su autore e movente aspettiamo i primi esiti autopsia e degli esami balistici, anche se già ci siamo fatti un’idea".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Nebrodi Cacciatori Nei paesi dei cacciatori uccisi sui Nebrodi: “Mai vista qui una cosa simile”. Il faro sulla vittima più anziana Nei paesi dei Nebrodi, la comunità si stringe attorno alla famiglia delle due vittime. I tre cacciatori uccisi nei Nebrodi, spunta un super testimone: il giallo sul cane in auto A Montagnareale si indaga sulla morte di tre cacciatori trovati senza vita in un bosco dei Nebrodi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nebrodi Cacciatori Argomenti discussi: Giallo sui Nebrodi, tre cacciatori uccisi a fucilate nel Messinese; I tre cacciatori morti sui Nebrodi: le due ipotesi della Procura e il ruolo del quarto uomo; Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi; Nei paesi dei cacciatori uccisi sui Nebrodi: Mai vista qui una cosa simile. Il faro sulla vittima più anziana. Cacciatori uccisi sui Nebrodi, il pm: Abbiamo idea su autore e movente, ma attendiamo autopsiaIl capo della Procura di Patti, Angelo Cavallo: Prima di sbilanciarci su autore e movente aspettiamo i primi esiti autopsia e degli esami balistici ... fanpage.it Tre cacciatori uccisi a fucilate e trovati morti sui Nebrodi, ipotesi omicidio-suicidioUn triplice omicidio avvolto dal mistero scuote i Nebrodi, nel Messinese. In una zona boschiva e impervia di contrada Caristia, nel territorio del comune di Montagnareale, ieri sono stati trovati i co ... blitzquotidiano.it Sfoglia la prima pagina di Gazzetta del Sud e… corri in edicola Per leggere vai su: https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ Niscemi, la frana non si ferma: è scontro governo-opposizioni Il giallo dei tre cacciatori uccisi a Montagnareale Ccpm di Taormin - facebook.com facebook Tre cacciatori misteriosamente uccisi in un bosco in Calabria, e un banchiere ucraino misteriosamente morto a Milano. Se riesco a trovare un nesso che unisca i delitti posso candidarmi all’Oscar per la sceneggiatura. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.