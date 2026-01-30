Cacciatori uccisi sui Nebrodi il pm | Abbiamo idea su autore e movente ma attendiamo autopsia

Questa mattina i corpi di due cacciatori sono stati trovati sui Nebrodi. La procura di Patti ha già una prima idea su autore e movente, ma aspetta ancora i risultati dell’autopsia e degli esami balistici prima di pronunciarsi definitivamente. Il capo della Procura, Angelo Cavallo, spiega che non si sbilancia, anche se si è già fatto un’idea di base. La vicenda tiene con il fiato sospeso la zona, mentre le indagini proseguono a ritmo serrato.

Il capo della Procura di Patti, Angelo Cavallo: "Prima di sbilanciarci su autore e movente aspettiamo i primi esiti autopsia e degli esami balistici, anche se già ci siamo fatti un’idea".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

