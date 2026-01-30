**Csinistra | Spadafora con Onorato Boschi e Ruffini obiettivo costituente ' quarta gamba' **

Da iltempo.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, politici di diversi schieramenti si incontrano per mettere a punto una nuova forza politica. Spadafora, Onorato, Boschi e Ruffini lavorano insieme con l’obiettivo di creare una 'quarta gamba' per il centro. L’idea è di unire forze e offrire un’alternativa più ampia e stabile a sinistra, puntando a coinvolgere anche il Pd, il M5S e altre forze progressiste. È un tentativo di rinnovare il centro sinistra e rafforzare la presenza di un’area moderata e riformista.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Quarta gamba, Margherita 2.0, tenda, casa riformista. Da mesi, diverse personalità si sono messe in marcia per provare a costruire un soggetto 'centrista' che vicino a Pd, M5S e Avs vada ad allargare l'offerta della coalizione progressista. Domani all'Eur Vincenzo Spadafora con la sua associazione Primavera, fondata un anno fa, ha invitato i protagonisti dei vari soggetti che si muovono nell'area. Obiettivo dell'ex-ministro grillino riunire la galassia moderata-riformista e partire con la costituente della quarta gamba del centrosinistra. "Può ambire al 10%". Ci sarà Alessandro Onorato, assessore capitolino e promotore di Progetto Civico Italia, che sta costituendo comitati in tutte le regioni per una lista civica nazionale, sul modello di quelle alle comunali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

csinistra spadafora con onorato boschi e ruffini obiettivo costituente quarta gamba

© Iltempo.it - **C.sinistra: Spadafora con Onorato, Boschi e Ruffini, obiettivo costituente 'quarta gamba'**

Approfondimenti su Spadafora Onorato

C.sinistra: Spadafora a Ruffini, 'qui per costruire insieme'

C.sinistra: anche Spadafora domani ad assemblea Ruffini

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Spadafora Onorato

Argomenti discussi: C.sinistra: Spadafora, 'una Margherita 2.0per i delusi dem e M5S'; Spadafora (Primavera): Serve una nuova coalizione. Da soli si lavora solo per il proprio ego; Csinistra | Spadafora ' una Margherita 2.0per i delusi dem e M5S'.

**C.sinistra: Spadafora con Onorato, Boschi e Ruffini, obiettivo costituente ‘quarta gamba’**Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Quarta gamba, Margherita 2.0, tenda, casa riformista. Da mesi, diverse personalità si sono messe in marcia per provare a costruire un soggetto ‘centrista’ che vicino a Pd, ... ilsannioquotidiano.it

c sinistra spadafora conC.sinistra: Spadafora, 'una Margherita 2.0per i delusi dem e M5S'Roma, 27 gen (Adnkronos) - Io non ho la presunzione di alcuna regia ma le confesso che non mi dispiacerebbe una Margherita 2.0: nel 2001, al suo debutto, ottenne il 14%. Sono trascorsi oltre venti an ... lanuovasardegna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.