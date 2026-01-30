**Csinistra | Spadafora con Onorato Boschi e Ruffini obiettivo costituente ' quarta gamba' **

A Roma, politici di diversi schieramenti si incontrano per mettere a punto una nuova forza politica. Spadafora, Onorato, Boschi e Ruffini lavorano insieme con l’obiettivo di creare una 'quarta gamba' per il centro. L’idea è di unire forze e offrire un’alternativa più ampia e stabile a sinistra, puntando a coinvolgere anche il Pd, il M5S e altre forze progressiste. È un tentativo di rinnovare il centro sinistra e rafforzare la presenza di un’area moderata e riformista.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Quarta gamba, Margherita 2.0, tenda, casa riformista. Da mesi, diverse personalità si sono messe in marcia per provare a costruire un soggetto 'centrista' che vicino a Pd, M5S e Avs vada ad allargare l'offerta della coalizione progressista. Domani all'Eur Vincenzo Spadafora con la sua associazione Primavera, fondata un anno fa, ha invitato i protagonisti dei vari soggetti che si muovono nell'area. Obiettivo dell'ex-ministro grillino riunire la galassia moderata-riformista e partire con la costituente della quarta gamba del centrosinistra. "Può ambire al 10%". Ci sarà Alessandro Onorato, assessore capitolino e promotore di Progetto Civico Italia, che sta costituendo comitati in tutte le regioni per una lista civica nazionale, sul modello di quelle alle comunali.

