Bus navetta in fiamme ad Ariccia | studenti evacuati nessun ferito

Questa mattina ad Ariccia un autobus navetta ha preso fuoco in via Ramo d'Oro. L'incendio ha costretto all’evacuazione degli studenti a bordo, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

Nella mattinata, intorno alle 8, un autobus navetta ha preso fuoco in via Ramo d'Oro ad Ariccia, la strada che collega la parte alta della cittadina con Genzano, via Appia e Vallericcia. Come segnala Il Messaggero, a bordo del mezzo si trovavano alcuni studenti diretti al Liceo Joyce di Vallericcia. Il conducente ha fatto scendere immediatamente i ragazzi dopo aver notato fumo e fiamme provenire dal vano motore nella parte posteriore del veicolo. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Genzano e la polizia locale di Ariccia, che hanno provveduto a chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso.

