Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, attacca duramente le parole dell’opposizione che ha invitato a boicottare alcuni media. Durante la Commissione d’inchiesta sulla pandemia, ha chiesto un’assemblea urgente per chiarire cosa è successo durante le ultime audizioni. La parlamentare definisce quell’appello grave e inaccettabile, e chiede che si faccia luce su eventuali tentativi di mettere a tacere la stampa.

Alice Buonguerrieri, membro di Fratelli d'Italia della Commissione d'inchiesta sulla pandemia, ha chiesto alla Camera un'informativa urgente per fare luce su una delle ultime audizioni. Il risultato è stato una replica fuori scala dell'opposizione. Onorevole Buonguerrieri, cosa ha scatenato la reazione così scomposta del M5S? «Ieri mattina io sono intervenuta in aula per chiedere un'informativa urgente al governo, in particolare al ministro Nordio, perché, come ho poi spiegato, tra i tanti fatti gravi che stanno emergendo dalla commissione Covid, l'ultimo riguarda un imprenditore che è venuto a confermare quello che poi aveva già detto l'autorità giudiziaria, e cioè che lui era disponibile a fornire mascherine alla struttura commissariale e che in questa attività è incappato in due legali, che sostanzialmente si sono detti non soltanto vicinissimi all'ex Premier Conte, ma che erano anche in grado di sostanzialmente agevolarlo nell'attività di fornitura». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Buonguerrieri: «L'invito dell'opposizione a boicottare la stampa sgradita è grave e irricevibile»

Approfondimenti su Alice Buonguerrieri

L’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, per discutere delle problematiche legate al dissesto idrogeologico e alle esigenze di ricostruzione post-alluvione nell’Appennino romagnolo, con l’obiettivo di valutare interventi e strategie per il territorio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alice Buonguerrieri

Buonguerrieri: E45, entro l’estate la fine dei lavori su Fornello IINovità positive per la E45 nel tratto di valico appenninico della superstrada. Dopo anni di attese e rallentamenti, finalmente si intravede la conclusione dei lavori lungo la E45 nel tratto di ... ilrestodelcarlino.it