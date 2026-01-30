Buon compleanno Liù Bosisio Cristian Brocchi Lucas Biglia…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra loro, Cristian Brocchi, Lucas Biglia e Liù Bosisio, che ricevono auguri di buon compleanno. Anche Vanessa Redgrave, Roberto Tancredi, Sergio Cofferati, Marino Bartoletti, Antonio Caprarica e Susanna Messaggio compiono gli anni. La giornata è caratterizzata da semplici auguri rivolti a queste figure note in vari settori.

Buon compleanno Cristian Brocchi, Lucas Biglia, Liù Bosisio, Vanessa Redgrave, Roberto Tancredi, Sergio Cofferati, Marino Bartoletti, Antonio Caprarica, Susanna Messaggio.. Oggi 30 gennaio compiono gli anni: Francesco Mario Agnoli, magistrato, saggista; Giovanni Battista Re, cardinale; Liù Bosisio, attrice, doppiatrice, scrittrice; Renato Ghezze, ex giocatore di curling; Vanessa Redgrave, attrice; Ernesto Veronelli, tenore; Dick Cheney, ex vicepresidente Usa; Gianfranco Sarchi, ex calciatore Cremonese. Inoltre, è il compleanno di: Gian Franco Gianotti, filologo; Leonardo Chiariglione, ingegnere, fondatore gruppo Mpeg; Roberto Tancredi, ex calciatore Juventus, dirigente, allenatore; Michele Russo, vescovo; Paolo Benvenuti, regista, sceneggiatore, produttore; Gisella Giovenco, pittrice, stilista, pubblicista; Giorgio Boatti, giornalista, scrittore; Sergio Cofferati, sindacalista, politico; Marino Bartoletti, giornalista, conduttore tv; Augusto Scala, ex calciatore Atalanta; Donato Renzetti, direttore d'orchestra; Massimo Belli, attore, regista; Antonio Caprarica, giornalista, saggista; Phil Collins, cantautore, batterista, musicista.

