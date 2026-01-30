Molti italiani si riconoscono in abitudini come mangiarsi le unghie o rimandare i compiti. Questi comportamenti, spesso visti come semplici fastidi, nascondono motivazioni più profonde. Capirle può aiutare a liberarsene e a cambiare passo.

Quante volte, osservando chi ci sta intorno, dagli amici agli sconosciuti per strada o sui mezzi pubblici, ci è capitato di osservare comportamenti all'apparenza innocui che sono in realtà dei brutti vizi da togliersi? C'è chi si mangia le unghie fino a farle sanguinare, chi tormenta nervosamente le pellicine o chi rimanda continuamente decisioni e impegni importanti. Sono comportamenti molto diversi tra loro, ma accomunati da una caratteristica comune: sappiamo che ci fanno male, ma continuiamo a metterli in atto. Rosicchiarsi le unghie, procrastinare, essere eccessivamente perfezionisti o sparire improvvisamente dalla vita di qualcuno senza spiegazioni sono esempi di quelli che la psicologia definisce comportamenti di autosabotaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brutti vizi: dal mangiarsi le unghie alla procrastinazione, ecco come liberarsene

Approfondimenti su Brutti Vizi

Il comportamento di rosicchiarsi le unghie o tormentarsi le pellicine, spesso associato a stress o ansia, rappresenta una risposta automatica e diffusa nella vita quotidiana.

Lo psicologo Charlie Heriot-Maitland, nel suo libro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brutti Vizi

Rosicchiarsi le unghie o rimandare tutto ha una funzione psicologica precisa. E capirla è il primo passo per cambiare davveroBrutti vizi, autosabotaggio e cattive abitudini: il parere degli psicologi su cause profonde e strategie efficaci per superarle. gazzetta.it

Barzelletta Brutti vizi facebook