Brooklyn fallito tentativo di liberare Luigi Mangione | arrestato finto agente dell’FBI armato di tagliapizza

A Brooklyn, un tentativo di liberare Luigi Mangione si è concluso male. Un uomo si è presentato nel carcere fingendosi un agente dell’FBI, armato di un tagliapizza, e ha cercato di entrare. Mark Anderson, questo il suo nome, è stato arrestato subito dopo aver fatto irruzione. Nonostante il suo atteggiamento deciso, l’operazione è fallita e l’uomo è finito in manette. Mangione, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, si trova ancora dietro le sbarre.

Armato di un tagliapizza e di una forchetta da barbecue, con una patente del Minnesota come unico documento e una storia palesemente falsa, si è presentato nel carcere federale di Brooklyn fingendosi un agente dell’Fbi. L’obiettivo era uno solo: ottenere il rilascio di Luigi Mangione, il 27enne accusato di aver ucciso nel 2024 a colpi d’arma da fuoco Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. Il tentativo, tanto improvvisato quanto inquietante, si è concluso con l’arresto dell’uomo, Mark Anderson. Secondo quanto ricostruito dalle autorità e riportato dal New York Times, Anderson si è presentato al Metropolitan Detention Center di Brooklyn sostenendo di essere in possesso di un’ordinanza firmata da un giudice che autorizzava la liberazione di un detenuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

