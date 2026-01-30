Questa sera alle 20.45, l’arena di Pesaro si prepara a ospitare una sfida decisiva per il campionato di basket. Brindisi cerca di recuperare punti in classifica, mentre Pesaro mira a rafforzare il proprio vantaggio. La partita promette intensità e spettacolo, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Alle 20.45 di questa sera, l’arena di Pesaro si trasforma in uno dei palcoscenici più attesi del campionato italiano di pallacanestro. La sfida tra la Vuelle e Brindisi non è solo una partita: è un momento decisivo che potrebbe segnare il destino della stagione. La squadra di casa, guidata da coach Spiro Leka, cerca di consolidare il primato in classifica, mentre i pugliesi, reduci da un inizio di stagione altalenante, puntano a riacciuffare il treno della leadership. Il match, in diretta su Rai Sport, ha già attirato l’attenzione di migliaia di appassionati, con la prevendita esaurita e un flusso di tifosi in arrivo anche dalla Puglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Brindisi cerca il rimonta, La Vuelle punta al distacco in una sfida che deciderà il corso del campionato

Valtur Brindisi scappa via, subisce la rimonta ma gestisce il vantaggio nel finale a TorinoVittoria importante per dare continuità di risultati per la Valtur Brindisi che ritrova la gioia del successo anche fuori casa dopo le sconfitte di Verona e Bologna, conquistando meritatamente la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

