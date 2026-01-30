Bridgerton 4 nel cast anche un' attrice di Harry Potter L' avevate riconosciuta?

La quarta stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix, portando con sé anche una sorpresa nel cast. Tra i nuovi volti c’è un’attrice che molti ricorderanno per il suo ruolo in Harry Potter. La scoperta di chi sia non è difficile per i fan, ma sicuramente aggiunge un tocco di curiosità a questa nuova avventura della serie. La stagione si presenta ricca di colpi di scena e nuove storyline, pronte a intrattenere gli spettatori.

La quarta stagione di Bridgerton ha appena fatto il suo debutto su Netflix con le prime quattro delle otto stagioni che la compongono. In questo nuovo arco narrativo l'ispirazione per l'autrice dei libri Julia Quinn affonda le mani in una delle fiabe più famose di sempre: quella di Cenerentola. La trama principale, infatti, ruota attorno al personaggio di Benedict Bridgerton (Luke Thompson), il più libertino degli eredi della famosa famiglia della nobiltà londinese. Restio ad accontentare le richieste della madre Violet (Ruth Gemmell) e di trovare moglie, Benedict si trova suo malgrado nella posizione di dover cambiare idea quando al ballo in maschera di inizio Stagione incontra una donna capace di rubargli il cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bridgerton 4, nel cast anche un'attrice di Harry Potter. L'avevate riconosciuta? Approfondimenti su Bridgerton Harry Potter A Bologna si gira “Bruno”: nel cast anche un attore di Bridgerton Harry Potter, l'attrice di Mirtilla Malcontenta: "Non pensavo di poter interpretare una 14enne a 30 anni" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. BRIDGERTON: SEASON 4 (2026) | OFFICIAL TRAILER | The Gun Family Arrives Ultime notizie su Bridgerton Harry Potter Argomenti discussi: Bridgerton 4, trama, casta e data di uscita: la storia d'amore tra Benedict e Sophie; Bridgerton 4, il cast della nuova stagione della serie tv Netflix. FOTO; Bridgerton, esce la quarta stagione: cast, trama e trailer; Bridgerton 4, la nuova coppia: Sesso e balli in maschera. Anche la cameriera Sophie si innamora. Bridgerton 4, nel cast anche un'attrice di Harry Potter. L'avevate riconosciuta?Bridgerton 4 ha appena fatto il suo debutto su Netflix e molti fan di Harry Potter hanno trovato un volto familiare nel cast ... ilgiornale.it Bridgerton – Stagione 4: guida al cast e ai personaggiÈ finalmente giunto il momento per Benedict di vivere la sua storia d'amore, e con Bridgerton - Stagione 4 arrivano diversi nuovi personaggi. cinefilos.it Più di 10 domande sul mondo di Harry Potter a cui JK Rowling ha risposto personalmente e che hanno sorpreso i fan - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.