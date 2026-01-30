Borussia Dortmund-FC Heidenheim domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo contro l’FC Heidenheim. Dopo aver perso l’occasione di qualificarsi agli ottavi di Champions contro l’Inter, i tedeschi si concentrano sul campionato. La squadra di Kovac cerca i tre punti per risollevarsi in classifica e dimenticare la delusione europea.
Sfumato l’accesso diretto agli ottavi nella gara contro l’Inter per il Borussia Dortmund di Kovac è il momento di tornare con la testa al campionato con la sfida interna contro l’FC Heidenheim. I gialloneri ora aspettano l’avversario dei playoff, che potrebbe anche essere un’altra squadra italiana come l’Atalanta, oppure un derby con il Leverkusen. In ogni caso sfida abbordabile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Borussia Dortmund-FC Heidenheim (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo in Bundesliga contro l'FC Heidenheim.
