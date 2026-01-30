Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo in Bundesliga contro l’FC Heidenheim. Dopo aver perso l’accesso diretto agli ottavi di Champions contro l’Inter, i gialloneri si concentrano sul campionato. La squadra di Kovac cerca punti per risalire in classifica e dimenticare le delusioni europee. La sfida si preannuncia difficile, ma il Dortmund punta a riscattarsi davanti ai propri tifosi.

Sfumato l’accesso diretto agli ottavi nella gara contro l’Inter per il Borussia Dortmund di Kovac è il momento di tornare con la testa al campionato con la sfida interna contro l’FC Heidenheim. I gialloneri ora aspettano l’avversario dei playoff, che potrebbe anche essere un’altra squadra italiana come l’Atalanta, oppure un derby con il Leverkusen. In ogni caso sfida abbordabile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-FC Heidenheim (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Borussia Dortmund FC Heidenheim

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Borussia Dortmund FC Heidenheim

Argomenti discussi: Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Dove Vedere il Borussia Dortmund Oggi: Streaming, TV e dal Vivo; Come gioca il Borussia Dortmund, avversaria dell’Atalanta nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa.

Pronostico Borussia Dortmund vs 1. FC Heidenheim – 1 Febbraio 2026Il Bundesliga propone il 1 Febbraio 2026 una sfida dal fascino particolare: Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim. Calcio d’inizio alle 17:30 al celebre Signal ... news-sports.it

Heidenheim zu Gast beim BVB - ein besonderes Spiel für Diant RamajDiant Ramaj ist die Nummer eins im Tor des 1. FC Heidenheim. Am Sonntag trifft er mit seinem Team auf seinen eigentlichen Arbeitgeber Borussia Dortmund. swr.de

28-1-2026 coppa campioni : BORUSSIA DORTMUND - Inter. "Presenza CATANIA in terra tedesca" - facebook.com facebook

#BodoGlimt - #Inter, #Galatasaray- #Juventus e #BorussiaDortmund- #Atalanta: date e orari dei playoff di #ChampionsLeague2026 x.com