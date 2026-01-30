Borseggiatrici alleggeriscono un veneziano | arrestate

Questa mattina a Venezia sono state arrestate due donne che avevano sottratto il portafoglio a un turista. Le due si erano convinte di poter agire ancora una volta senza rischi, pensando che le vittime straniere rinunciassero a sporgere denuncia. Invece, questa volta, i carabinieri sono intervenuti e le hanno fermate prima che potessero allontanarsi.

Erano convinte di borseggiare per l'ennesima volta indisturbate, forti di uscirne senza denunce né querele, come tutte le volte che le vittime derubate sono straniere e rinunciano in partenza a iniziare un processo (richiesto dalla legge Cartabia) al quale non potranno presenziare. Stavolta due donne rom di 28 e 18 anni hanno alleggerito il borsello di uomo a Rialto giovedì pomeriggio, prima di essere trattenute dagli agenti della polizia locale, scambiando per un turista un signore veneziano di Castello. Un “errore” per le borseggiatrici, che costerà loro la querela e l'avvio di un procedimento in tribunale a Venezia dove il concittadino potrà far valere i suoi diritti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Venezia Borseggiate Borseggiatrici prendono di mira una donna di 84 anni all’Ipercoop di Mirabello: arrestate Il 21 gennaio, all’Ipercoop di Mirabello a Cantù, una guardia giurata ha fermato due donne sospette che si aggiravano vicino a un’anziana cliente di 84 anni. Nuoto, rinunce alla vigilia degli Europei in vasca corta: Ceccon, Martinenghi e D’Ambrosio alleggeriscono il ‘carico’ La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. BORSEGGIATRICI A VENEZIA: 23 ARRESTI | 10/11/2025 Ultime notizie su Venezia Borseggiate Argomenti discussi: Borseggiatrici alleggeriscono un veneziano: arrestate. Venezia, ora sono i borseggiatori a denunciare i cittadini anti-scippi: «Fermati e filmati senza autorizzazione»Oltre il danno la beffa? Le decine di denunce dei «Cittadini non distratti» contro borseggiatori e borseggiatrici che scorrazzano in lungo e in largo derubando i turisti a Venezia rischiano di ... leggo.it Borseggiatrici minorenni derubano un turista a Venezia, lui se ne accorge e le blocca tenendole per i capelli (fino all'arrivo dei carabinieri)Le due ragazze sono volti noti a Venezia, in particolare ai gruppi di cittadini che da tempo raccolgono ogni segnalazione in merito al fenomeno dei borseggi, i Veneziani non distratti. Le minorenni ... corriereadriatico.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.