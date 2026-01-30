La roadmap 2026 di Borderlands 4 si rinnova con nuovi dettagli sui prossimi mesi. Gearbox ha annunciato che arriveranno una modalità foto, nuovi DLC e uno Story Pack, con date più precise. I fan possono aspettarsi contenuti interessanti già entro l’anno, mentre l’azienda lavora per mantenere alta l’attenzione sul gioco.

La roadmap 2026 dei contenuti di Borderlands 4 è stata aggiornata con un calendario più chiaro su aggiornamenti, DLC e pacchetti narrativi in arrivo nei prossimi mesi. Il piano conferma un supporto esteso da parte di Gearbox Software e Take-Two Interactive, con nuove attività sia gratuite sia a pagamento distribuite lungo tutto il 2026. Il programma prende il via con un aggiornamento gratuito che introduce la modalità fotografica, primo tassello di una serie di interventi tecnici e contenutistici previsti durante l’anno. Borderlands 4 – Gamerbrain.net Primo trimestre 2026: aggiornamenti e primo grande Story Pack. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Borderlands 4 aggiorna la roadmap 2026: modalità foto, DLC e Story Pack in arrivo

Approfondimenti su Borderlands 4

ARC Raiders ha pubblicato la Roadmap 2026, offrendo una panoramica dei contenuti previsti nei prossimi quattro mesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Borderlands 4 Endgame & DLC Roadmap! (Everything You Need to Know)

Ultime notizie su Borderlands 4

Argomenti discussi: Borderlands 4 svela il programma dei nuovi contenuti previsti per il 2026; Borderlands 4 in arrivo su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio, secondo un rivenditore portoghese; Codici Shift Borderlands 4: tutti i codici chiave d’oro aggiornati a gennaio 2026; La data di uscita di Borderlands 4 Switch 2 trapela dal rivenditore, ma le prestazioni sulla console sono in dubbio.

Borderlands 4: trapela la data per Nintendo Switch 2Secondo un leak, il titolo di Gearbox Entertainment e 2K arriverà per la console Nintendo il 27 febbraio 2027. vgmag.it

La data di uscita di Borderlands 4 Switch 2 trapela dal rivenditore, ma le prestazioni sulla console sono in dubbioDopo un lungo ritardo, un negozio portoghese ha fatto trapelare un orario di arrivo per la versione Switch 2 di Borderlands 4. Lo sparatutto approvato da Randy Pitchford è stato sospeso per risolvere ... notebookcheck.it

Story-Box: alla Secondaria "Paolucci" la lettura prende forma e i libri diventano "scatole narrative" Leggere non è solo un esercizio scolastico, ma un’avventura capace di uscire dalle pagine e trasformarsi in oggetti, simboli ed emozioni. È quanto accaduto pre - facebook.com facebook

US set to quit World Health Organization Full story: news.tuoitre.vn/us-set-to-quit… x.com