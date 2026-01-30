Borderlands 4 aggiorna la roadmap 2026 | modalità foto DLC e Story Pack in arrivo
La roadmap 2026 di Borderlands 4 si rinnova con nuovi dettagli sui prossimi mesi. Gearbox ha annunciato che arriveranno una modalità foto, nuovi DLC e uno Story Pack, con date più precise. I fan possono aspettarsi contenuti interessanti già entro l’anno, mentre l’azienda lavora per mantenere alta l’attenzione sul gioco.
La roadmap 2026 dei contenuti di Borderlands 4 è stata aggiornata con un calendario più chiaro su aggiornamenti, DLC e pacchetti narrativi in arrivo nei prossimi mesi. Il piano conferma un supporto esteso da parte di Gearbox Software e Take-Two Interactive, con nuove attività sia gratuite sia a pagamento distribuite lungo tutto il 2026. Il programma prende il via con un aggiornamento gratuito che introduce la modalità fotografica, primo tassello di una serie di interventi tecnici e contenutistici previsti durante l’anno. Borderlands 4 – Gamerbrain.net Primo trimestre 2026: aggiornamenti e primo grande Story Pack. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
