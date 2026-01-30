A marzo torna il Grande Fratello, con il cast e le novità presentate da Signorini. La gestione del programma da parte di Mediaset ed Endemol ha suscitato polemiche, e ora si aspetta di vedere se anche Barbara Blasi prenderà parte alla trasmissione.

La gestione dell’ affaire Signorini da parte di Mediaset ed Endemol è stata pessima (avremo modo di parlarne), fatto sta che Grande Fratello tornerà in onda a marzo. E poichè la storia insegna, ma evidentemente qualcuno è sempre assente alla lezione, per il post-Signorini si sceglie di volgere lo sguardo al passato con la conduzione di Ilary Blasi, e torna come un mantra il “ rinnovamento del format “. Chissà che stavolta non lo si faccia davvero! Possiamo svelarvi, infatti, che Alfonso Signorini aveva pensato per l’edizione 2026 alcune modifiche che, per la prima volta, avrebbero introdotto alcune significative novità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Ecco cast e novità presentate da Signorini per il Grande Fratello 2026. Verranno recepite dalla Blasi?

