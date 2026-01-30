Bonus Renzi 2026 come funziona quest’anno | l’impatto delle nuove aliquote Irpef
Oggi il bonus Renzi, chiamato anche Trattamento Integrativo, torna in vigore e cambia le regole di accesso. Per quest’anno, le nuove aliquote Irpef influenzano direttamente l’importo che i lavoratori possono ricevere in busta paga. La misura permette di ottenere circa 100 euro al mese, ma solo per chi rispetta alcuni requisiti di reddito e di aliquote fiscali. È una delle poche manovre che ancora aiutano chi ha salari più bassi, anche se i criteri di accesso sono più stringenti rispetto agli anni passati.
Oggi è ufficialmente denominato Trattamento Integrativo, ma in molti lo conoscono come bonus Renzi o bonus 100 euro: è la misura attraverso la quale è possibile ricevere in busta paga 1.200 euro all’anno (100 euro al mese). Possono ottenere questo contributo i lavoratori con un reddito medio-basso. Il bonus Renzi è stato confermato anche per il 2026. La platea dei potenziali beneficiari non è sostanzialmente cambiata rispetto al passato: a cambiare un po’ le regole sugli aventi diritto, però, è stata la conferma dell’Irpef a tre aliquote, che ha scompigliato le regole per accedere al contributo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
