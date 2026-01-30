Bombe ai bancomat tra Giugliano e Nola il Questore dispone controlli con più di 100 uomini

Una serie di esplosioni ha preso di mira i bancomat tra Giugliano e Nola. Le forze dell’ordine hanno risposto con una grande operazione: più di 100 agenti sono stati schierati per controlli e ronde lungo le strade. La polizia cerca di fermare le banda che sta seminando paura in zona. Nessuno si ferma, e le autorità promettono di intensificare i controlli per mettere fine a questa ondata di furti.

Oltre 100 uomini delle diverse forze di Polizia impiegate per intensificare la sicurezza in provincia di Napoli. È quanto disposto dal Questore di Napoli con un'ordinanza dopo l’esplosione di due ordigni presso gli ATM di altrettanti istituti bancari, avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania e Nola. Il provvedimento prevede un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi. Sono in corso serrate attività investigative ad opera della Squadra Mobile di Napoli che procede per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare i soggetti ritenuti responsabili degli eventi delittuosi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bombe ai bancomat tra Giugliano e Nola, il Questore dispone controlli con più di 100 uomini Approfondimenti su Giugliano Nola Assalto ai bancomat di Nola e Giugliano con l’esplosivo: il prefetto convoca comitato per l’ordine pubblico Questa notte, bande di criminali hanno fatto esplodere due bancomat a Nola e Giugliano. Nola e Giugliano: furti bancomat nel Napoletano, vigilanza rafforzata Questa notte, i furti ai bancomat di Nola e Giugliano hanno portato a un aumento dei controlli nella zona. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giugliano Nola Argomenti discussi: Le bombe di notte e le città senza soldi di giorno/ Per chi suona la marmotta; Boato nella notte a Torremaggiore: salta in aria lo sportello Bpm in piazza della Repubblica; Grazzanise, raid con bomba in banca: ladri in fuga con il bancomat; Nuovo allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane: evacuati 400 dipendenti. Assalti ai bancomat, uno dei ladri arrestati viveva in MoliseViveva in Molise uno dei quattro arrestati dell'operazione dei carabinieri delle Province di Pesaro e Urbino. Faceva parte, secondo gli inquirenti, della banda specializzata in assalti al bancomat con ... rainews.it FOGGIA BANCOMAT Provincia di Foggia, cinque assalti ai bancomat in 20 giorni: cresce l’allarme sicurezzaNella notte tra il 20 e il 21 gennaio, saltato in aria lo sportello bancomat della filiale BPM in piazza della Repubblica a Torremaggiore ... statoquotidiano.it Diventano definitive altre tre condanne per la banda che assaltava con le bombe i bancomat del Chietino, terrorizzando interi paesi con esplosioni notturne così potenti da sventrare istituti di credito e uffici postali #cronaca #Abruzzo - facebook.com facebook

