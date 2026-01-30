Bologna affronta il Brann in un match clou dei playoff europei con obiettivi ambiziosi

Bologna sfida il Brann in un match decisivo per i playoff dell’Europa League. La squadra emiliana punta a ottenere una vittoria fondamentale che potrebbe riaprire le porte alle competizioni internazionali. I giocatori sono concentrati, e la partita si annuncia intensa e ricca di emozioni.

Bologna affronta il Brann in un match decisivo per i playoff dell'Europa League, un incontro che segna un passo importante verso l'obiettivo di tornare a giocare le competizioni europee di alto livello. Il confronto, in programma a Bologna, rappresenta il primo vero test per la squadra allenata da Thiago Motta dopo un'estate di rinnovamento e ristrutturazione tattica. Il Brann, squadra norvegese con una solida tradizione in campionato e una storia recente di partecipazioni ai gironi europei, si presenta come avversario ostico, capace di mettere in difficoltà anche formazioni più blasonate. La gara si gioca in un momento cruciale della stagione: il primo turno dei playoff, che decide chi avrà il diritto di entrare nel girone della competizione.

