Blitz del giudice in condominio | Quel tetto non è di tutti la delibera non vale Stop ai lavori

La Corte d’appello di Perugia ha deciso: il restauro del tetto condominiale “fantasma” non può partire. Il giudice ha annullato la delibera approvata in assemblea, spiegando che se questa è nulla, deve intervenire d’ufficio. I lavori, quindi, si fermano fino a nuovo ordine.

Restauro del tetto condominiale “fantasma”, il giudice boccia la delibera condominiale. La Corte d’appello civile di Perugia ha stabilito che, in caso di nullità di una delibera assembleare, il magistrato ha non solo il potere, ma il dovere di intervenire d’ufficio, anche se i condòmini in causa non se ne sono accorti o non l’hanno denunciato. La vicenda nasce da una classica lite condominiale in sede civile. L’assemblea aveva approvato una delibera per dei lavori di restauro al tetto dell’edificio, considerandolo una parte comune. Due condòmini, però, avevano fatto ricorso in tribunale sostenendo che la decisione era invalida.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Milano, i lavori del condominio di lusso in Sant'Ambrogio sono stati temporaneamente sospesi su richiesta di un'utente, non tramite provvedimenti giudiziari.

La nuova riforma del condominio firmata FdI rivoluziona le regole sui pagamenti, ponendo fine ai pagamenti in contanti e agli amministratori laureati.

