Blindati dell' esercito a Termini Giorgia Meloni dai soldati in servizio in stazione | A difesa dei cittadini

La sorpresa è arrivata questa mattina alla stazione Termini, dove i carri “puma” dell’Esercito Italiano sono entrati in azione. Giorgia Meloni si è recata sul posto e ha incontrato i soldati in servizio, dichiarando che l’intervento serve a difendere i cittadini. La presenza militare, più visibile del solito, ha preso tutti di sorpresa, anche perché arriva in un momento in cui si parla di depotenziamento di altre misure di sicurezza come Strade Sicure. La premier ha visitato i blindati e ha assicurato che l’obiettivo è garantire maggiore prote

I Puma schierati dallo scorso 28 gennaio su impulso dei ministeri della Difesa e dell'Interno in piazza dei Cinquecento e via Giolitti con un terzo dislocato nella zona del Colosseo "Altro che depotenziamento di Strade Sicure. Alla stazione Termini e al Colosseo arrivano i carri "puma" dell'Esercito Italiano. Questa mattina sono andata a ringraziare i nostri militari impegnati nelle città per il loro lavoro a difesa della sicurezza dei cittadini". A scriverlo sui propri canali social la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che nella mattinata di venerdì 30 gennaio si è recata alla stazione Termini dove dallo scorso mercoledì sono schierati i due mezzi blindati dell'esercito italiano. Degrado criminale a Termini: alla stazione arrivano i "Puma", i veicoli blindati dell'esercito Alla stazione Termini, la situazione si fa sempre più critica. A Termini arriva l'esercito con i blindati, è polemica: "Alla piazza verde si preferisce la militarizzazione" A Termini arrivano i blindati dell'esercito, scatenando proteste e polemiche. Giorgia Meloni, il blitz a Termini per blindare Strade Sicure. «Nessun depotenziamento» ROMA Il blitz va in scena di prima mattina. Giorgia Meloni posa con i militari dell'esercito davanti alla Stazione Termini, combatte il freddo pungente con un cappotto di panno grigio. Degrado criminale a Termini: alla stazione arrivano i Puma, i veicoli blindati dell'esercito La misura voluta dal ministero dell'Interno e della Difesa. Un terzo blindato sarà operativo nell'area del Colosseo

