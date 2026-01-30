Black-out al cimitero problema risolto | i loculi sono di nuovo illuminati

È tornata la luce al cimitero di Narni Scalo. Dopo settimane di oscurità, i loculi sono stati finalmente riaccesi. Il problema di un guasto all’impianto elettrico è stato risolto e ora i visitatori possono tornare a trovare i loro cari senza difficoltà. La situazione era diventata problematica, ma in poche ore tutto è stato sistemato.

È tornata la luce. I numerosi loculi presso il cimitero di Narni scalo che da diverse settimane erano al buio a causa di un guasto, sono di nuovo illuminati. A darne notizia è il sindaco Lorenzo Lucarelli che ha seguito con attenzione il problema. A ricordare che c'era questo problema presso il più grande cimitero del territorio narnese, era stato alcuni giorni fa Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia. Il consigliere comunale aveva mostrato sdegno per questa situazione e aveva richiamato l'attenzione dell’amministrazione. Il sindaco aveva spiegato che il guasto era noto da tempo ma che, nonostante l’impegno della ditta che si occupa della gestione degli impianti, non era stato facile risalire alle cause che avevano determinato il “black-out”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Narni Scalo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Narni Scalo

Argomenti discussi: Cimitero Narni Scalo, numerosi loculi al buio: la protesta di Forza Italia e la replica del Comune; Dal territorio - Lavori al cimitero; Interruzione di energia elettrica per un guasto Enel: black-out a Mandas e Siurgus Donigala; Maltempo, ancora massima allerta: ciclone Harry flagella Sicilia, Calabria e Sardegna.

Sciacalli al cimitero, rubati i portafioriStamane qualcuno senza vergogna si è permesso di prendere, cioè rubare, i portafiori in rame nel nostro cimitero di Piandimeleto, ben 29 quelli spariti!. Ha rendere pubblica la brutta azione è, ... ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Genova celebra la Giornata della Memoria dentro e fuori il Cimitero https://staglieno.comune.genova.it/it/content/giornata-della-memoria-2026-dentro-e-fuori-il-cimitero - facebook.com facebook