Bimbo trovato senza biglietto sull’autobus Lasciato a piedi in strada e sotto la neve

Un bambino è stato trovato senza biglietto su un autobus e poi lasciato a piedi in strada. Per oltre un’ora e mezza ha camminato da solo sotto la neve, con le temperature sotto lo zero e il buio che calava. La polizia ha recuperato il piccolo e avviato le indagini per capire come sia successo.

Per un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il buio. Sei chilometri fino a casa, dove è arrivato in lacrime e ghiacciato. È questa la denuncia presentata dai familiari di un ragazzino di 11 anni del Bellunese, che martedì scorso sarebbe stato lasciato per strada dall’autobus mentre rientrava da scuola. Un episodio sul quale ora indaga la Procura di Belluno. Stando al racconto riportato dai genitori del piccolo, il conducente del mezzo della linea 30 della tratta da San Vito a Vodo, gli avrebbe intimato di scendere perché sprovvisto del regolare titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un bambino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve a Belluno.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

