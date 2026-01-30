Bimbo nato in ospedale e subito sparito | il padre a giudizio per falso

Un neonato nato in un ospedale umbro e subito scomparso. Il padre, che non si trova, è stato chiamato in tribunale con l’accusa di falso. La madre invece risulta nubile, e il bambino è sparito nel nulla poco dopo la nascita. La vicenda sta attirando l’attenzione degli inquirenti e delle forze dell’ordine, che cercano di fare luce su questa scomparsa misteriosa.

All'anagrafe la madre risultava nubile. La coppia è scomparsa dopo le dimissioni dall'ospedale di Branca Un uomo irreperibile (due volte) come padre, una madre che all'anagrafe risulta nubile e un bambino nato in un ospedale umbro per poi sparire nel nulla. È il giallo ricostruito dalla Procura di Perugia, che ha portato al rinvio a giudizio in contumacia di un 47enne, difeso dall'avvocato Dario Epifani. L'imputato è accusato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. La vicenda ha inizio all'ospedale di Branca, dove un uomo si presenta per denunciare la nascita del figlio.

